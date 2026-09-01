Atletismo
Nico Lorenzo, cuarto en el Campeonato Gallego de Trail Running
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Redacción
A Estrada
Nico Lorenzo se quedó a las puertas del podio en el Campeonato Gallego de Trail Running. El atleta del Atletismo A Estrada finalizó cuarto en la categoría sub-18, en una exigente prueba de algo más de 7 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo disputada en Folgoso do Courel. Lorenzo, que se mantuvo en el grupo delantero durante buena parte de la carrera, pagó un ataque demasiado temprano y terminó perdiendo sus opciones de subir al podio en el último tramo. A pesar de ello, el estradense completó una destacada actuación en una competición que había preparado a conciencia durante todo el verano.
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