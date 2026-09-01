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La foto que le faltaba al nuevo Lalín

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Xocas vuelve a los terrenos de juego para defender al CLalín. El capitán rojinegro regresa después de una larga lesión tras meses de trabajo. Su vuelta supone una gran noticia para el equipo y la afición.

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