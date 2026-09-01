Fútbol
El comodín del centro
El Lamela jugará este año en el grupo ourensano, con desplazamientos de 250 kilómetros por delante. El A Estrada Futsal tendrá que ir al norte, visitando zonas como Barreiros, a 200 kilómetros. Es la ruleta rusa a la que se enfrentan cada año los equipos de Deza y Tabeirós, los comodines del centro para cuadrar todas las ligas
Las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes gozan de una privilegiada posición en el centro de Galicia, un factor que, a nivel deportivo, se traduce en desplazamiento más o menos aceptables hacia cualquier lugar al que deban viajar. Imagínense por ejemplo el desplazamiento que debe realizar un equipo de Viveiro si tiene que ir a jugar a Vigo. O al contrario, si un equipo del sur de la provincia de Pontevedra debe ir a Burela. Son preocupaciones que no tienen los equipos de las comarcas centrales.
Otra ventaja viene a la hora de organizar campeonatos. La opción de que un torneo autonómico se juegue en Lalín o A Estrada siempre es más atractiva para todos los participantes. Es, digamos, un punto central en el que encontrarse. De ahí las numerosas concentraciones, partidos o torneos en los que se elige la zona como escenario.
Esta posición en el centro de Galicia también tiene sin embargo una parte negativa, un problema que en los últimos años ha ido notándose más. Este tiene que ver con la inestabilidad que tienen los equipos de la zona en muchos deportes para tener un espacio fijo. Para explicar este problema podemos poner el caso de los equipos de Primera Autonómica. Hace dos temporadas, los equipos de la zona en esta categoría militaban en el Grupo 2, por lo que se enfrentaban a equipos de Santiago y de la zona norte de A Coruña. El año pasado, el Sporting Estrada y el Agolada, fueron trasladados al Grupo 5, pasando a enfrentarse a rivales de la provincia de Pontevedra. Este año, hubo cambios de nuevo y más sorprendentes. El Sporting Estrada se quedó en el Grupo 5 pero el Lamela fue trasladado al Grupo 4, por lo que jugará contra los equipos de la provincia de Ourense. Es decir, en tres temporadas los equipos dezanos de Primera jugaron en tres provincias diferentes.
Este atípico baile de provincias tiene una explicación, la posición céntrica a nivel geográfico de la comarca dezana y, en menor medida, de la de Tabeirós-Montes. Los equipos de la zona se han convertido para muchas federaciones, en comodines que utilizar para mover entre las diferentes ligas de ámbito provincial o zonal. Pueden ir al norte o al sur, al este o al oeste, una ruleta rusa de la que un equipo puede salir muy mal parado. Como muestra, un Lamela al que les esperan largos viajes cruzando la provincia de Ourense en vez de enfrentarse a un Sporting Estrada cuyo campo está a veinte minutos del suyo.
También dentro del fútbol encontramos el caso del Lalín y el Estradense. Los equipos más representativos de la zona jugaron históricamente en la Preferente Sur, con los equipos de su provincia y de Ourense. Hace unos años sin embargo la federación decidió reubicarlos –a ellos y a todos los equipos de la zona que alcancen esa categoría a partir de ahora– en el grupo Norte.
Caso del A Estrada Futsal
Como decíamos, esta utilización comodín no se da solo en el fútbol, también ocurre en otros deportes como el baloncesto y tanto en sénior como en la base. El último caso lo encontramos en el fútbol sala. Ayer se dio a conocer el calendario del A Estrada Futsal. Los de Diego Castro comienzan el día 13 y, tras su ascenso a Preferente, han quedado encuadrados en el grupo norte. Eso implica que su salida más cercana será a Ordes. les aguardan desplazamientos a lugares como Barreiros, Ferrol o Ribeiras de Lea.
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