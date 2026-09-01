Motor
Bulacia y Murado, obligados a la retirada en el Rallye de Paraguay
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Velocidad sin premio para José Murado en Paraguay. El copiloto forcaricense, junto a Marco Bulacia a los mandos del Toyota GR Yaris Rally2, rodaron a un gran ritmo, ocupando la tercera posición de WRC2 durante la primera etapa y buena parte de la segunda. Un toque, un pinchazo y finalmente un problema de frenos truncaron sus opciones y lo obligaron a la retirada.
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
- El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
- El Sergas activa los desvíos de ingresos psiquiátricos a la privada ante la «tormenta perfecta» del verano
- Cinco generaciones de una familia viguesa se reúnen en Canido para celebrar los 100 años de «A Xeitosa»
- «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»
- Fin a tres generaciones ligadas a la conserva viguesa: la historia de Josefa, Mercedes y Nieves
- Del Caribe a Galicia para cubrir la falta de curas: «Va a llegar un momento en que no podremos atenderlo todo»
- Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo