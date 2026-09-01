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Bulacia y Murado, obligados a la retirada en el Rallye de Paraguay

Bulacia y Murado, obligados a la retirada en el Rallye de Paraguay | FDV

Bulacia y Murado, obligados a la retirada en el Rallye de Paraguay | FDV

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Velocidad sin premio para José Murado en Paraguay. El copiloto forcaricense, junto a Marco Bulacia a los mandos del Toyota GR Yaris Rally2, rodaron a un gran ritmo, ocupando la tercera posición de WRC2 durante la primera etapa y buena parte de la segunda. Un toque, un pinchazo y finalmente un problema de frenos truncaron sus opciones y lo obligaron a la retirada.

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