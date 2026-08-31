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El Lamela gana el cuadrangular Concello de Silleda

Cuadrangular Concello de Silleda | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Cuadrangular Concello de Silleda | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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El campo de Outeiriño fue escenario ayer de una fiesta del fútbol silledense. Bandeira, Lamela, Silleda y Escola de Fútbol Silleda se enfrentaron en un cuadrangular de pretemporada.

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