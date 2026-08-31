El Lalín cierra la pretemporada con victoria y buenas sensaciones

El Lalín disputó ayer su último partido de la pretemporada, un encuentro ante el Barco que servía además como presentación ante su afición. El equipo dirigido por Iván Carril consiguió una nueva victoria, en esta ocasión con un resultado de 1-0, gracias al solitario tanto de Manu Gallego. Los rojinegros volvieron a dejar buenas sensaciones de cara al inicio de liga.