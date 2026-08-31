Christian Costoya, un día en el corazón de McLaren

Hay lugares a los que no se llega simplemente comprando una entrada. El McLaren Technology Centre, en Woking, es uno de ellos. A diferencia de lo que ocurre con otras grandes escuderías, como Ferrari o Mercedes, el impresionante complejo de McLaren no funciona habitualmente como un museo abierto al público. El acceso está restringido y solo es posible entrar con invitación.

Por eso, el pasado viernes y sábado fueron dos días especialmente señalados para Christian Costoya. El piloto de Silleda, que forma parte del programa de desarrollo de jóvenes pilotos de McLaren, tuvo la oportunidad de participar en un evento muy especial en el corazón de la estructura británica y, además, pudo compartir la experiencia con varios amigos que él mismo invitó.

Para ellos fue una oportunidad difícil de repetir. Durante la visita pudieron conocer de primera mano algunas de las zonas más emblemáticas del McLaren Technology Centre, comenzando por su impresionante colección de automóviles de competición. En el museo se encuentran algunos de los monoplazas más míticos de la historia de la marca, además de vehículos protagonistas de grandes carreras y campeonatos, desde las 24 Horas de Le Mans hasta las 500 Millas de Indianápolis y otras grandes pruebas de resistencia.

Pero la visita iba mucho más allá de contemplar coches históricos. Los invitados pudieron descubrir también diferentes salas de reuniones, espacios dedicados a los numerosos trofeos conquistados por McLaren a lo largo de su historia, el gimnasio, las piscinas y las diferentes áreas de simulación, adaptadas a las necesidades de cada categoría. También tuvieron acceso a la zona de fábrica y a distintos espacios destinados al día a día de los trabajadores, como cafeterías, comedor y otras zonas de ocio.

Fue una inmersión completa en el universo McLaren que permitió a los visitantes conocer desde dentro cómo funciona una de las estructuras más importantes del automovilismo mundial.

Uno de los momentos más esperados llegó con la presentación de los pilotos ante los asistentes. Una imagen poco habitual fuera de los grandes premios y que permitió reunir a los integrantes de los diferentes programas de competición de McLaren. Entre ellos estaba Christian Costoya, que pudo compartir escenario y jornada con algunas de las grandes estrellas vinculadas a la escudería.

El evento sirvió, además, como escenario para anunciar una de las noticias más importantes de McLaren en los últimos tiempos: la renovación de Lando Norris, que continuará ligado al equipo durante los próximos años.

Una vez completados los actos oficiales y las diferentes acciones destinadas también a las redes sociales, llegó el momento de cambiar el protocolo por la acción.

Los pilotos tuvieron la oportunidad de participar en una exhibición con algunos de los coches más emblemáticos de McLaren. Los vehículos salieron al exterior del Technology Centre para rodar por la carretera que rodea las instalaciones, con el espectacular lago que bordea el complejo como telón de fondo.

Para los aficionados presentes fue la posibilidad de contemplar de cerca máquinas que forman parte de la historia del automovilismo y, al mismo tiempo, ver a los actuales pilotos de McLaren poniéndose al volante.

Sin embargo, todavía quedaba otra experiencia reservada para los protagonistas. Los asistentes pudieron participar en una prueba de pit stop, realizando un cambio de neumáticos sobre un Fórmula 1 oficial. Y no sobre una réplica preparada para la ocasión: se trataba de material real, desde el monoplaza hasta las ruedas y las pistolas utilizadas para efectuar el cambio.

Noticias relacionadas

Para Christian Costoya, acostumbrado a la competición y al exigente mundo de las categorías de formación, la experiencia supuso mucho más que una jornada diferente. Formar parte del programa de desarrollo de pilotos de McLaren le permitió vivir desde dentro un acontecimiento reservado a unos pocos y compartir durante dos días espacio con pilotos, ingenieros y miembros de una de las escuderías con mayor tradición de la Fórmula 1.