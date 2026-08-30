El estadio Manuel Anxo Cortizo vivió ayer un intenso día de fútbol base con el retorno del Torneo EFL Lalín Cup, un evento que reunió a algunas de las mejores canteras gallegas y portuguesas con sus equipos infantiles. La victoria en este campeonato terminó siendo para el Sporting Braga, equipo que siguió un imparable camino hacia la final. En cuartos derrotó al Bergantiños por 7-0 y el semifinales al Vitoria de Guimares por 2-0. Por el otro lado del cuadro se metió en la final el Deportivo de A Coruña, que se impuso en el derbi gallego de semifinales al Celta por 1-2. En cuartos derrotó al Pontevedra por 2-0. Ya en la final los portugueses se llevaron el trofeo por un resultado de 2-0. Al margen del fútbol, la Lalín Cup dejó un gran ambiente en el Cortizo a pesar de que la lluvia se hizo notar en muchos momentos.

El Sporting Braga vence al Deportivo en la final del torneo EFL Lalín Cup | BERNABÉ/JAVIER LALÍN