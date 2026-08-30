Fútbol
Manu Blanco debuta con el Compostela ante el Estradense
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Redacción
A Estrada
Estradense y Compostela se enfrentaron el pasado viernes en un partido amistoso que terminó con un empate (2-2). Porrúa y Hugo marcaron los goles del equipo rojillo. Este partido dejó sin embargo una anécdota curiosa, ya que supuso el debut con el primer equipo del Compostela del jugador estradense Manu Blanco. El centrocampista juvenil se enfrentaba al equipo de su padre, exjugador y ahora preparador físico del Estradense.
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