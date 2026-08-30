Iziar Barcala, a comerse el mundo

La Federación Española de Bádminton ha dado a conocer los deportistas que representarán a España en los próximos Campeonatos del Mundo Junior, que se celebrarán en El Cairo (Egipto) del 5 al 17 de octubre. La cita mundialista arrancará con la competición por equipos, que se disputará del 5 al 11 de octubre, mientras que la competición individual tendrá lugar del 11 al 17 de octubre.

La selección española estará formada por 12 deportistas procedentes de cinco Federaciones Territoriales —Andalucía, Baleares, Cataluña, Galicia y Región de Murcia— y de diez clubes. Entre los elegidos para este importante torneo se encuentra una estradense, la jugadora del Club Bádminton A Estrada Iziar Barcala, quien viene de firmar una gran actuación en el Campeonato de Europa. Formando pareja con Sofía García, logró una novena posición en dobles femenino, situándose entre las mejores parejas del continente en una de las grandes citas de la temporada.

Ambas repiten en la convocatoria para el Mundial para volver a formar pareja. Desde el Bádminton A Estrada destacaron su capacidad para competir frente a algunas de las mejores jugadoras de Europa confirmando, además, el importante paso adelante que está dando en su trayectoria. El noveno puesto supuso un resultado de prestigio y una experiencia que, sin duda, servirá para seguir creciendo en los grandes escenarios internacionales, como el Campeonato del Mundo.

El combinado que participará en la competición por equipos mantiene el bloque que viene de brillar en los Campeonatos de Europa Junior de Tatabánya, donde España alcanzó los cuartos de final y terminó entre las ocho mejores selecciones del continente, confirmando la progresión de esta generación. La principal novedad es la incorporación de Guillermo Muñoz (La Encina), que se une al equipo Sub19 tras su evolución durante la última temporada. «Los Campeonatos del Mundo Junior representan el siguiente gran reto para una generación que acaba de protagonizar una de las mejores actuaciones recientes del bádminton español Sub19. En Tatabánya, España alcanzó los cuartos de final de la competición por equipos, asentándose entre la élite del bádminton europeo, mientras que la plata europea de Mario Rodríguez supuso un hito histórico que marca el camino a seguir para los jóvenes talentos nacionales», afirman desde la federación española.

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Para la joven jugadora estradense, será la oportunidad de medirse a los mejores del mundo. Lo hará sin presión y como un premio a su incansable capacidad de seguir mejorando.