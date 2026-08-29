El Regueiro acoge el sexto Triangular Concello da Estrada

El campo Manuel Regueiro será escenario hoy del VI Triangular Concello da Estrada, una cita que reunirá al Sporting Estrada, organizador del campeonato, junto al CD Estradense y al Noia CF. Este torneo servirá a todos ellos como último ensayo antes del comienzo de la nueva temporada, previsto para el siguiente fin de semana.

La jornada dará comienzo a las 18.00 horas con el enfrentamiento entre el Sporting Estrada y el Noia CF. A las 19.00 horas será el turno del CD Estradense y el conjunto noiés, mientras que el triangular se cerrará a las 20.00 horas con el duelo entre los dos equipos estradenses.

Cada encuentro tendrá una duración de 45 minutos y la entrada será gratuita. La organización confía en que el torneo permita a la afición disfrutar de una tarde de fútbol y, al mismo tiempo, sirva para comenzar a generar ambiente de cara al inicio de la competición oficial.

Desde el Sporting Estrada destacan las facilidades ofrecidas por el Estradense y el Noia para participar en esta sexta edición del triangular y esperan que la cita reúna a un buen número de aficionados en el Manuel Regueiro.

Noticias relacionadas

El torneo cuenta además con la colaboración de Sky, uno de los principales apoyos del Sporting Estrada, así como del Concello da Estrada.