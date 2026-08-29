El Cortizo se prepara para la gran fiesta del fútbol infantil

Hubo un tiempo en el que las grandes canteras de España y Portugal tenían marcado en rojo en su calendario la fecha de la Lalín Cup. Aquel evento de referencia suponía un gran esfuerzo para la Escola de Fútbol Lalín, cuya directiva decidió dejar de organizarlo. Ahora, una década después, el Manuel Anxo Cortizo volverá a acoger una gran fiesta del fútbol base. La primera edición de la EFL Lalín Cup todavía tiene que volver a ganarse un nombre entre el siempre apretado y competitivo calendario de torneos de base a nivel nacional pero, como punto de partida, la cantera lalinense ha sido capaz de confeccionar un gran cartel.

La competición contará con un cartel de catorce equipos nacionales y dos procedentes de Portugal, destacando las mejores canteras de Galicia como el Real Club Celta, Deportivo de A Coruña, Bergantiños FC, Ourense o Pontevedra CF, entre otros. La mayoría de los equipos compiten en la División de Honor infantil, la máxima categoría autonómica. El torneo se estructurará en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, clasificándose los dos primeros de cada grupo para las rondas eliminatorias. La jornada comenzará a las 9.00 horas y la gran final se disputará a las 20.15 horas.

En el Grupo A han quedado encuadrados EF Lalín, UD Ourense, Bergantiños y Victoria. En el B jugarán Oroso, Pabellón Ourense, Racing de Ferrol y Braga. En el grupo C se encuentran Celta, Pontevedra, Cidade de Ribeira y Galicia Caranza. Por último, en el Grupo D competirán Deportivo, Bertamiráns, Atlético Arteixo y Val Miñor.

Los que juegan en casa

Este torneo es muy especial para los chavales que formar el equipo Infantil A de la Escola de Fútbol Lalín. El bloque dirigido por Miguel del Valle «Migueliño» tiene el objetivo de hacer un buen papel y de disfrutar de la oportunidad de enfrentarse a equipos de mayor categoría.

«La directiva trabajó mucho para poder reunir a las mejores canteras de Galicia. Lo que hicieron no es nada fácil», afirmó el entrenador dezano. «El nivel de de los rivales es grande pero nos toca disfrutarlo y aprender de equipos que están en División de Honor, mientras que nosotros estamos en Preferente». Migueliño apuntó además que este equipo infantil A todavía tiene camino por delante. Se trata de la plantilla que el año pasado estuvo en el B, logrando el ascenso a Primera. «Este torneo nos pilla empezando. La verdad es que solo llevamos dos semanas de entrenamientos».

En cuanto a sus rivales, el entrenador dezano ve como grandes favoritos a Celta y Deportivo. «Son muy superiores al resto, aunque hay que ver qué nivel tienen los equipos portugueses. Jugué un torneo en Portugal con el cadete y son equipos enfocados a la competición y duros. Tengo que reconocer que me gustaron», manifestó.

Los preparativos

Fuera del campo, la directiva de la EF Lalín encabezada por Javier Fernández «Viti» trabajaba ayer en el Manuel Anxo Cortizo para que todo estuviese listo para el torneo. El presidente se mostró contento por el cartel que lograron conformar para esta primera edición a pesar de no tener el nombre de otros torneos. «A los equipos les gustó este formato», argumentó Viti, quien señaló que las fechas elegidas permiten a los equipos utilizarlo como preparación para una temporada que comienza en quince días. El dirigente señaló también que canteras nacionales importantes han pedido acreditaciones para poder presenciar el torneo, por lo que será también un escaparate para los jugadores.

La escuela

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Mientras organizan este campeonato infantil la escuela última los preparativos para la temporada que comienza. A la espera de cerrar incorporaciones Viti estima que contarán con unos 400 jugadores entre las diferentes categorías. Una de las novedades de esta temporada será la creación de un equipo femenino juvenil, que se unirá al sénior y al cadete para seguir dando forma a su sección femenina.