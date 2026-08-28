Pádel
El Xacobeo Pádel Tour entra en su fase final
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Redacción
A Estrada
Las instalaciones del Estrada Pádel están acogiendo la disputa de una de las pruebas del Xacobeo Pádel Tour, una competición que entra en su fase final. Hoy se jugarán los cuartos de final, con degustación de minihamburguesas de porco celta para rematar el día. Mañana será el turno de semifinales y finales en todas las categorías en juego. La entrega de premios está prevista para las 21.00 horas. Habrá también degustaciones con DJ y sorteos entre los participantes.
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