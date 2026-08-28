La Volta a Galicia condicionará el tráfico en carreteras de Pontevedra, Lugo y Ourense

La organización de la Volta a Galicia en BTT-Lalín Bike Race mantuvo una reunión organizativa para analizar los últimos detalles de una prueba de cuatro etapas que obligará a realizar un esfuerzo a la hora de controlar el paso de los ciclistas, especialmente en los tramos de carretera. Tras esta reunión, desde la organización emitieron un comunicado anunciando algunas de las decisiones tomadas para conocimiento de los vecinos.

La Volta a Galicia a Btt se celebrará del 3 al 6 de septiembre en los Concellos de Lalín, Antas de Ulla, Monterroso y Piñor. Habrá varios tramos donde el tráfico estará controlado por miembros de la organización y protección civil pero no estará cortado el paso de vehículos.

Carreteras afectadas

El jueves día 3 la prueba saldrá de la Praza da Igrexa de Lalín hacia el paseo de O Reguiriño por lo que el tráfico estará controlado en estos puntos de 16.30 a 19.00 horas además de en la carretera EP-604 a la altura del Pazo de Liñares.

El viernes 4 la prueba sale de la cúpula de Monterroso, dirigiéndose hacia Antas de Ulla. La prueba visitará el centro de Galicia afectando a la LU-212, LU-P-0302, LU-P-0304, LU-P-0307 y LU-P-4002.

El sábado 6 la salida será en Arenteiro, Piñor afectando a las carreteras OU-0401, OU-0402, OU-0403, 0U-0404, 04-0406 y a la OU-154

El domingo 7 la prueba rematará en Lalín con salida y llegada en la Praza de Galicia. Los tramos afectados serán en la salida, las avenidas Xosé Cuíña y Rolda Leste. En A Xesta y Carrefeito la prueba cruzará por las PO-902 y PO-203. El retorno a Lalín cruzará la carretera en Barcia (EP-604) y en el quilómetro cuatro de la EP-6001.

La competición encara ya la fase final de su preparación con las inscripciones cerradas y una participación que, más que por su cantidad, destaca por su calidad, lo que asegura un alto nivel competitivo. La prueba contará con unos 130 ciclistas que disputarán las cuatro etapas, además de cerca de un centenar de participantes que tomarán parte únicamente en alguna de las jornadas.

Decididos los recorridos de las cuatro etapas de la Volta

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La organización anunció que ya están definidos los recorridos de las cuatro etapas de la Volta Galicia BTT 2026. Más de 213 km por delante para disfrutar, sufrir y descubrir Galicia sobre la bici. La prueba arrancará el jueves 3 en Lalín, con una crono urbana de 20 kilómetros y 500 metros de desnivel. Al día siguiente, el pelotón afrontará los 58 kilómetros y 1.600 metros positivos entre Antas de Ulla y Monterroso. El sábado 5, Piñor será escenario de una jornada maratón de 58 kilómetros y 1.500 metros de desnivel. La competición finalizará el domingo 6 en Lalín, con los 60 kilómetros y 1.400 metros positivos de la Lalín Bike Race. En total son unos 5.000 metros de desnivel acumulado.

Decididos los recorridos de las cuatro etapas de la Volta | / Cedida

Decididos los recorridos de las cuatro etapas de la Volta / Cedida

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