El Estradense vence al Arzúa y se cita con el Compostela en O Viso

El Estradense afronta sus últimos partidos preparatorios de pretemporada. El pasado miércoles los de Manuti recibieron en el Novo Municipal al Arzúa, un duelo que ganaron por 2-0. Los goles se hicieron esperar hasta la segunda parte y fueron obra de Porrúa y Marcos Míguez. Hoy, los rojillos afrontan un nuevo partido amistoso. En esta ocasión será en el campo de O Viso, donde se enfrentarán al Compostela. El choque que arranca a las 19.00 horas será una prueba de fuego ante un rival de entidad.

La pretemporada del Estradense se cierra mañana, cuando disputan el VI Triangular Concello da Estrada, una cita que reúne al Sporting Estrada, al CD Estradense y al Noia. La jornada arrancará a las 18.00 horas con el enfrentamiento entre el Sporting Estrada y el Noia. Una hora más tarde será el turno del Estradense frente al conjunto noiés.