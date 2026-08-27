La Volta a Galicia BTT contará con cerca de 230 participantes

La Volta a Galicia BTT afronta ya la recta final de su preparación con las inscripciones cerradas y una nómina de participantes que, aunque no destaca tanto por volumen como por calidad, garantiza un elevado nivel competitivo. La prueba reunirá a unos 130 ciclistas que afrontarán las cuatro etapas y a cerca de un centenar más que participarán únicamente en alguna de las jornadas. La carrera se disputará del 3 al 6 de septiembre, con Lalín como epicentro y Antas de Ulla, Monterroso y Piñor como sedes de las distintas etapas.

La organización trabaja estos días en los últimos flecos antes de poner en marcha una prueba que este año alcanza una fecha especialmente significativa: su décimo aniversario y su consolidación en el calendario internacional como una vuelta por etapas de categoría UCI S2 BTT Maratón.

La nómina de corredores confirma la apuesta por la calidad. Cerca de una veintena de participantes llegan con condición de favoritos o con un importante recorrido en el panorama nacional e internacional. Entre ellos figuran Adrián Benedito, Miguel Muñoz, Raúl Castrillo, Ismael Esteban, Francisco Herrero, Roberto Bou o el francés Sébastien Burnet. A ellos se suman los gallegos Brandán Márquez, Diego Álvarez y Javi Busto, este último además uno de los responsables de la organización.

En la categoría femenina también habrá nombres destacados. La lalinense Tamara Seijas afronta la cita en un gran momento de forma y con la ventaja de conocer bien unos recorridos que discurrirán por su territorio. Junto a ella destacan, entre otras, María Reyes o Susana Alonso.

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Desde la organización del evento lamentaron que la lista de participantes no fuese algo más alta, aunque apuntaron que se trata de una tendencia a la baja que se viene repitiendo en muchos competiciones de BTT., algunas incluso de nivel nacional que tuvieron que ser canceladas. La Volta a Galicia se centra sin embargo en seguir ofreciendo su gran ivel organizativo habitual para atraer a grandes nombres y a ciclistas de todos los niveles que quieran disfrutar de la experiencia.