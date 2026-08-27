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Nico y Leo, en una concentración gallega

Nico y Leo, en una concentración gallega | CEDIDA

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Los deportistas del Club Natación y Salvamento A Estrada, Leo y Nico, disfrutaron de una concentración de tecnificación de playa juvenil en Cabana de Bergantiños, organizada por la federación gallega.

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