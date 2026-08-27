Fútbol
El Lalín realiza su presentación el domingo ante el Barco
Redacción
El Club Deportivo Lalín afronta en estos días sus últimos días de preparación con vistas al comienzo de temporada en Tercera División. Su último encuentro amistoso será el próximo domingo, cuando realizarán su presentación oficial ante su afición. Este partido enfrentará al equipo de Iván Carril contra el Barco. Tendrá lugar en el estadio Manuel Anxo Cortizo a partir de las 17.00 horas con entrada gratuita.
Los rojinegros intentarán dar continuidad a sus buenas sensaciones de pretemporada, ya que vienen de encadenar buenos resultados ante rivales de entidad. El pasado fin de semana vencieron por 3-1 al Arzúa en el Cortizo. Lo hicieron con goles de Lois, Alvarellos y Fernández. Unos días antes recibieron al Ourense CF, en un encuentro que vencieron por 1-0. Lo hicieron con un solitario tanto de Vilariño. Con anterioridad derrotaron al Puebla por 3-1 con tantos de Padín y dos de Eloy.
El equipo de Carril comenzará la temporada el día 6 de septiembre visitando el Municipal de Barreiro, donde se enfrentarán al Gran Peña.
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