Adrián Picallo acaba quinto en el Triatlón Concello de Allariz

El deportista estradense del Club Olímpico de Vedra, Adrián Picallo, logró una destacada quinta posición en la 34ª edición del Triatlón Concello de Allariz, disputado el pasado sábado en la localidad ourensana. La prueba sirvió al triatleta para continuar afinando su preparación de cara al Campeonato Gallego de Triatlón de Media Distancia, que se celebrará el próximo 5 de septiembre en Ribadeo. Picallo disputó también a comienzos de mes el Triatlón do Miño, campeonato gallego, en el que terminó en el puesto 39.