Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Ambition»Cupo sardinaActemsa pide concursoModa vintageReinventando el gallineroPerro cuida mayoresJavi Rueda a la Premier
instagramlinkedin

Triatlón

Adrián Picallo acaba quinto en el Triatlón Concello de Allariz

Adrián Picallo acaba quinto en el Triatlón Concello de Allariz |

Adrián Picallo acaba quinto en el Triatlón Concello de Allariz |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El deportista estradense del Club Olímpico de Vedra, Adrián Picallo, logró una destacada quinta posición en la 34ª edición del Triatlón Concello de Allariz, disputado el pasado sábado en la localidad ourensana. La prueba sirvió al triatleta para continuar afinando su preparación de cara al Campeonato Gallego de Triatlón de Media Distancia, que se celebrará el próximo 5 de septiembre en Ribadeo. Picallo disputó también a comienzos de mes el Triatlón do Miño, campeonato gallego, en el que terminó en el puesto 39.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents