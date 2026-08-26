Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Leiraparking» de Praia AméricaCupo sardinaAccidente en As NevesRecursos hídricosAvería Adif Barcelona-VigoAbuelo encuentra hogarFichaje Celta
instagramlinkedin

Últimos partidos para el Estradense

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Estradense disputa hoy ante el Arzúa en el Novo Municipal, a partir de las 20:30 horas. Será el último amistoso de pretemporada en casa, aunque aún tendrá dos compromisos más: el viernes visitan Arzúa para medirse al Compostela y el sábado juegan el triangular del SP Estrada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents