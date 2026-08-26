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Nuevo amistoso para el Disiclín Lalín

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El Disiclín Balonmán Lalín afronta hoy un nuevo encuentro amistoso ante el BM Culleredo que se jugará en el Lalín Arena, a partir de las 20:00 horas. El conjunto lalinense continúa así con su preparación de cara a una temporada cada vez más cercana.

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