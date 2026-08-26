El Estradense pierde en cuatro días a dos jugadores que forman parte de su historia

A Estrada despidió ayer a Roberto Antonio Goldar, un empresario reconocido por su labor al frente de Muebles Goldar en la época del gran auge de este sector en el municipio. Goldar, que fue enterrado en Guimarei, formó parte del grupo de mueblistas que impulsaron y dieron forma a la Feira do Moble de Galicia, un evento que se consolidó como una referencia a nivel autonómico.

Además de su faceta como empresario, Goldar era también conocido por su afición al fútbol. En sus años jóvenes jugó en varios equipos de la zona, además de en el Club Deportivo Estradense. Con el tiempo, Goldar colgó las botas pero no se despidió del equipo rojillo, trabajando como directivo e incluso como vicepresidente. A sus más de ochenta años era habitual verlo en la grada del Novo Municipal viendo a su equipo.

Desde el club emitieron un comunicado anunciando la «triste noticia» del fallecimiento del que era el socio número 3 de la entidad. El Estradense trasladó su pésame a la familia y recordó que Goldar «sempre formará parte da historia do noso club».

La muerte de Goldar ha coincidido sin embargo con el fallecimiento solo cuatro días antes de otro histórico jugador del Club Deportivo Estradense con el que compartió vestuario, Manuel Durán «Sueiro». Tal y como recuerda el cronista del club rojillo, Ricardo Terceiro, «Goldar e Sueiro, xunto con Toño Rivas, Valiñas, Mantiñán, Darito, Rico, Parrulo, Lino Rivadulla, Pedro Leis con Luis Castro e Alfonso Couceiro, fomaron aquel primeiro equipo que tomou parte nunha competición oficial: a Liga Das Rías Baixas».

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Muchos aficionados utilizaron las redes sociales del club para trasladar sus condolencias a las familias.