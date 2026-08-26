Bádminton / Campeonato de Europa Júnior
La estradense Iziar Barcala se consolida entre la élite europea
La jugadora del Club Bádminton A Estrada y Sofía García acabaron novenas tras caer ante las séptimas cabezas de serie en un duelo decidido por detalles
Iziar Barcala puso punto final a su participación en el Campeonato de Europa Junior con una actuación de enorme valor. La jugadora del Club Bádminton A Estrada, formando pareja con Sofía García, logró una novena posición en dobles femenino, situándose entre las mejores parejas del continente en una de las grandes citas de la temporada.
El torneo dejó además momentos de gran nivel competitivo. En octavos de final, Barcala y García estuvieron muy cerca de dar otro golpe sobre la mesa ante las belgas F. Boonen y L. Van Parys, cabezas de serie número 7. Las españolas protagonizaron un encuentro de máxima exigencia y, después de adelantarse en el primer set (20-22), cedieron el segundo (21-14). Todo quedó pendiente de un tercer parcial que se resolvió por detalles y que terminó cayendo del lado belga por un ajustadísimo 19-21.
La derrota, sin embargo, no resta valor a una competición sobresaliente. Barcala se marcha del Europeo con dos victorias en dobles, dos remontadas y varios partidos decididos al límite, mostrando carácter y personalidad en los momentos de mayor presión.
Desde el Bádminton A Estrada destacaron su capacidad para competir frente a algunas de las mejores jugadoras de Europa confirma, además, el importante paso adelante que está dando en su trayectoria. El noveno puesto supone un resultado de prestigio y una experiencia que, sin duda, servirá para seguir creciendo en los grandes escenarios internacionales.
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