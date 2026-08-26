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Campeonato 3x3 Urban en A Estrada

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La Praza do Concello de A Estrada será el escenario este fin de semana de la última parada del Circuito 3x3 URBAN. Contará con participación gratuita, tanto para jugadores federados como no federados. El sábado será el turno de las categorías Mini e Infantil,y el domingo competirán los equipos Cadete y Júnior.

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