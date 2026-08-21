Lalín recupera su Torneo Infantil de Fútbol 11 tras diez años sin jugarse

Lalín recupera este verano su Torneo Internacional Infantil de Fútbol 11 tras una década de ausencia el próximo viernes 29 de agosto en el Cortizo. Organizado por la Escola de Fútbol Lalín, el evento reunirá a 16 equipos de máximo nivel competitivo en la categoría de División de Honor, consolidando a la localidad como el epicentro del fútbol base, según indicó ayer Javier Fernández, presidente de la academia rojinegra.

El Concello y la Deputación respaldan la cita por su gran impacto deportivo y el importante retorno económico que generará en el municipio. La competición contará con un cartel de 14 escuadras nacionales y 2 procedentes de Portugal, destacando las mejores canteras de Galicia como el Real Club Celta, Deportivo de A Coruña, Bergantiños FC, Ourense y Pontevedra CF. El gran atractivo del campeonato ha provocado incluso que varios clubes hayan descartado asistir a otros eventos simultáneos para competir en Lalín.

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El torneo se estructurará en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, clasificándose los dos primeros de cada grupo para las rondas eliminatorias. La jornada comenzará a las 9.00 horas y la gran final se disputará a las 20.15 horas. La entrada general tendrá un coste de 5 euros, siendo gratuita para los jugadores de la escuela organizadora. La organización busca devolver de forma gradual el protagonismo a las categorías inferiores y asentar esta fecha el último fin de semana de agosto de manera permanente, con el firme deseo institucional de que Lalín sea la capital del fútbol base durante toda la jornada, algo por lo que también hizo votos la concejala de Deportes Noelia Seijas.