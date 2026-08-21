Iziar Barcala guía a España hacia los cuartos del Europeo Júnior

La selección española Sub-19 de Bádminton avanzó ayer a cuartos de final del Europeo Júnior tras vencer a Suiza por un marcador de 2-1. España lideró el Grupo D2 invicta tras batir a Islandia y Hungría. El combinado nacional dominó el primer bloque con un claro 55-27. En este tramo inicial destacó la actuación de la estradense Iziar Barcala, quien junto a Sofía García en el dobles femenino superó a Dubendorfer y Uvarova con un parcial de 44-27, encarrilando la ventaja general. A pesar de la fuerte reacción helvética en el segundo bloque que igualó la eliminatoria, los nacionales tiraron de garra en el tercer parcial decisivo para amarrar el triunfo definitivo por 55-48. La ronda de cuartos de final arrancará este viernes con el combinado español entre los favoritos a hacerse con el título continental. Iziar Barcala sigue brillando a un gran nivel junto al resto de los componentes del conjunto español.