El A Estrada Futsal inicia una campaña de captación de jugadores de todas las edades

El A Estrada Futsal ha abierto de manera oficial su campaña de inscripción de jugadores de cara a la próxima temporada de competiciones 2026-2027. Esta convocatoria anual tiene como objetivo principal la captación de nuevos talentos en la zona y la reestructuración completa de sus plantillas, brindando una formación técnica de calidad y un espacio de desarrollo deportivo para todos los entusiastas de esta disciplina.

La entidad aspira a fortalecer su proyecto institucional desde las etapas de iniciación hasta los equipos de categoría Absoluta, promoviendo el deporte base y los valores de competitividad sana, trabajo en equipo y rendimiento físico en todas las ligas del nuevo ciclo oficial. La oferta deportiva del club para esta campaña está rigurosamente segmentada en siete niveles de edad, lo que garantiza un proceso de aprendizaje adaptado a las capacidades de cada etapa. Las categorías formativas iniciales de la escuela se estructuran en los grupos de Prebenjamín (para los nacidos en 2019 y 2020), Benjamín (nacidos en 2017 y 2018) y Alevín (nacidos en 2015 y 2016). En el tramo de tecnificación y desarrollo juvenil, se encuentran los equipos de Infantil (nacidos en 2013 y 2014) junto con la categoría de Cadete (nacidos en 2011 y 2012).

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Por último, la estructura competitiva de alto rendimiento se consolida con el conjunto de categoría Juvenil (que integra a los jóvenes nacidos en 2008, 2009 y 2010) y la división Sénior, orientada a todos los jugadores nacidos en el año 2007 o en periodos anteriores. La directiva del A Estrada Futsal ha habilitado varios canales oficiales de comunicación para resolver dudas sobre matrículas, cuotas o los horarios de los entrenamientos. Las personas interesadas pueden contactar telefónicamente con los coordinadores del club, Rafa al número 676 66 75 27 o Javier al 665 95 50 79. Asimismo, está operativa la dirección electrónica aestrada.futsal@gmail.com para trámites formales y la etiqueta #aestradafutsalcalidade en las distintas redes sociales.