Fútbol Sala
El zurdo Sergio, nuevo fichaje del Inversia Seguros de Diego Castro
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Redacción
A Estrada
Sergio jugará en el Inversia Seguros A Estrada Futsal la próxima temporada. El jugador santiagués llega al Coto Ferreiro para reforzar al conjunto de cara a esta nueva temporada. Se trata de un jugador zurdo, con un gran talento y una enorme capacidad de desequilibrio en el juego, por lo que a buen seguro se convertirá en una pieza clave y fundamental dentro del esquema del equipo estradense. Con su llegada, este club da un salto de calidad muy importante y asegura competitividad, ilusión y magia sobre la pista para lograr todos los objetivos.
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