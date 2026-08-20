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Bádminton / Júnior

Doble triunfo de España en el Europeo con una estelar Iziar Barcala

La jugadora del CB A Estrada debuta con éxito y suma puntos clave ante Islandia y Hungría

Barcala (derecha, abajo) tras la victoria sobre Hungría. | FIRMA

Barcala (derecha, abajo) tras la victoria sobre Hungría. | FIRMA

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Ángel Graña

A Estrada

La jugadora del Club Bádminton A Estrada Iziar Barcala completó un arranque espectacular con la Selección Española en el Campeonato de Europa Júnior por Equipos, liderando al combinado nacional hacia victorias de 2-0 frente a Islandia y Hungría. En este novedoso torneo con sets acumulativos de 55 puntos, el protagonismo de Barcala resultó decisivo para encarrilar ambos triunfos de España.En su debut oficial ante la delegación de Islandia, la jugadora gallega saltó a la pista para disputar el tercer partido del segundo set. Formando una sólida pareja en la modalidad de dobles femenino junto a su compañera S. García, se midieron a las islandesas Arnarsdottir y Helgadottir. Con una gran solvencia, consiguieron distanciar el marcador español hasta un favorable 33-17, encauzando un set que encarrilaría el triunfo global de España.La racha ganadora continuó en la siguiente jornada frente a Hungría. En este duelo, Barcala asumió una carga extra de protagonismo al asumir tanto el encuentro de dobles como el choque de individuales. En el primer set, revalidó su alianza con S. García frente a la dupla Karalyos y Pinke, firmando un contundente parcial acumulado de 44-22. Posteriormente, en el segundo set, certificó su gran momento de forma en el cuadro individual femenino batiendo a E. Liang tras ampliar la renta española desde un ajustado 11-7 hasta un sólido 22-13. Su gran aportación consolida al equipo en el torneo continental.

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