El Campus Basketdeza de Lalín de fin del verano abre su plazo de inscripción

El Club Basketdeza de Lalín prepara una de sus grandes citas deportivas para cerrar las vacaciones de verano de forma activa. Se trata del Campus Basketdeza 2026, una propuesta diseñada para que los más jóvenes disfruten de cinco jornadas completas alrededor del baloncesto, combinando aprendizaje, actividad física, compañerismo y diversión. Este evento se desarrollará desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre en el Pabellón Municipal de Deportes de Lalín, en un horario intensivo de 10.00 a 14.00 horas. Está dirigido a niños y niñas nacidos entre los años 2015 y 2021, abarcando las categorías de Babybásquet, Preminibásquet y Minibásquet.

El objetivo principal de la organización es ofrecer una experiencia enriquecedora que fomente hábitos saludables desde la infancia. El presidente de la entidad deportiva, Antonio Lamas, destaca la ilusión depositada en esta iniciativa: «Queremos que este campus sea mucho más que cinco días de baloncesto. Queremos que los niños y niñas vengan a pasarlo bien, hagan nuevos amigos, aprendan y se marchen a su casa con ganas de volver a la pista».

La actividad busca también servir de puente antes del inicio de las competiciones oficiales. «Para Basketdeza es importante seguir creando espacios en los que los más pequeños puedan acercarse al baloncesto. Este campus es una oportunidad fantástica para que aquellos que ya juegan continúen disfrutando y para que quienes todavía no conocen el deporte puedan probarlo», añade Lamas. El programa técnico adaptará los ejercicios según la edad y nivel de los participantes para garantizar una evolución integradora. En palabras de su presidente: «El baloncesto tiene que ser una herramienta para educar, compartir y crecer. En los primeros años es fundamental que los niños asocien el deporte con diversión, amistad e ilusión. Esa es precisamente la filosofía con la que organizamos este campus veraniego».

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El precio fijado es de 25 euros por alumno y las plazas disponibles son limitadas para garantizar la calidad de los entrenamientos. El plazo máximo para inscribirse termina el próximo 24 de agosto. Las familias interesadas deben enviar la ficha de inscripción junto al justificante bancario al correo electrónico secretaria@basketdeza.com. Lamas concluye con un llamamiento a los vecinos: «Animamos a todas las familias a que se sumen. Queremos que el pabellón se llene de niños disfrutando».