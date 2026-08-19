El Trail da Carixa supera sus mejores previsiones

Los concellos de Vila de Cruces y Silleda acogieron la presentación oficial de una nueva edición del Trail da Carixa, una prueba deportiva que cada año reúne a cientos de participantes y que recorre algunos de los principales enclaves naturales y patrimoniales de ambos municipios.

En la presentación participaron la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, y la conselleira de Deportes, Mónica González, mientras que por parte del Concello de Vila de Cruces estuvieron presentes el alcalde, Luis Taboada, y la conselleira de Deportes, Noemi Lois. El acto sirvió también para dar el pistoletazo de salida a la recta final del periodo de inscripción.

La organización se muestra especialmente satisfecha con la evolución de las inscripciones, que ya han superado las 200 personas, a falta de aproximadamente veinte días para el cierre del plazo. Esta cifra mejora las previsiones de participación respecto a ediciones anteriores para estas mismas fechas.

El Trail da Carixa se celebrará el 6 de septiembre de 2026, con salida y llegada en la playa fluvial de A Carixa, en el Concello de Vila de Cruces. El recorrido permitirá a los participantes atravesar algunos de los lugares más emblemáticos de la zona, como el poblado minero, el río Deza, el interior del mosteiro de Carboeiro y la fervenza do Toxa.

Como ya es tradición, la salida estará acompañada por una particular seña de identidad de la prueba: el pistoletazo de salida correrá a cargo de una persona a caballo, que dará paso a los corredores.

Seis modalidades

El evento contará con seis modalidades, dirigidas a participantes de diferentes edades y niveles, con un total de 600 plazas. La oferta incluye el Trail individual de 22 kilómetros, con 200 plazas; el Trail por parejas, también de 22 kilómetros, con 100; y el Trail por relevos de 13 + 9 kilómetros, con otras 100 plazas. A estas se suman las 50 plazas del Trail Cadete de 9 kilómetros, las 50 de la Andaina y las 100 reservadas para el Pequetrail.

Las pruebas de 22 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.130 metros, y la Andaina tendrán su salida a las 10:00 horas. El Trail Cadete, sobre un recorrido de 9 kilómetros y con un desnivel positivo de 460 metros, comenzará a las 11:30 horas.

El Trail individual de 22 kilómetros podrá realizarse también en la modalidad de relevos, formando equipos de dos personas, que podrán ser mixtos.

La recogida de dorsales se podrá efectuar el mismo día de la prueba, en la zona de salida y meta, entre las 8:00 y las 9:30 horas. Será necesario presentar el DNI o pasaporte para retirar el dorsal, aunque podrá hacerlo otra persona en nombre del participante, asumiendo esta la responsabilidad correspondiente.

La programación comenzará un día antes, el sábado 5 de septiembre, con el Pequetrail, que arrancará a las 11:00 horas y estará dividido en tres categorías según la edad.

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El Trail da Carixa volverá a cerrar la jornada con uno de sus elementos más esperados: la comida para los participantes. El menú contará con mejillones de Amegrove y empanadas elaboradas por las panaderías de Vila de Cruces.