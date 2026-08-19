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El mejor tenis gallego vuelve a A Estrada este viernes

El V Aberto Martínez Otero reunirá a 119 jugadores durante diez días de competición

Entrega de trofeos del Aberto de Tenis Martínez Otero 2025.

Entrega de trofeos del Aberto de Tenis Martínez Otero 2025. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

Este viernes arranca la quinta edición del Aberto de Tenis Martínez Otero, que reunirá a 119 inscritos en sus diferentes categorías. El torneo se ha consolidado ya como una cita habitual del calendario tenístico gallego y contará con destacados participantes, entre ellos el actual campeón gallego David Cao en categoría masculina. La competición se prolongará hasta el domingo 30, cuando se disputarán las finales durante la tarde, poniendo el broche a diez jornadas de competición y al mejor tenis gallego.

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