Pádel
A Estrada reúne a más de 100 jugadores en el torneo Xacobeo
redacción
Estrada Pádel acoge desde este miércoles 19, la tercera prueba del V Xacobeo Pádel Tour, una competición que reunirá a más de 100 participantes en siete categorías. El torneo se prolongará hasta el sábado 29 de agosto y contará con cuadros de Oro, Plata y Bronce masculinos, Oro y Plata mixtos, Plata femenina e Iniciación.
La fase de grupos se desarrollará hasta el día 26, con octavos el 27, cuartos el 28 y semifinales durante la mañana del 29 de agosto. Las finales están previstas a partir de las 18.00 horas, con los mejores clasificados de cada cuadro.
La competición repartirá premios entre los campeones y subcampeones de las diferentes categorías, además de posibles premios en metálico El torneo concluirá el sábado 29 con las finales, la entrega de trofeos y una jornada festiva que incluirá sorteo, pinchos, churrascada y música en directo.
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