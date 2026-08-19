Agolada-Rodeiro, derbi dezano para la primera jornada

La Federación Gallega de Fútbol ha anunciado el calendario de competición en el Grupo 2 de Segunda Autonómica, donde este año pelearán cinco equipos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. La primera jornada ha quedado fijada para el día 13 de septiembre.ç

En esa primera fecha se vivirá ya un derbi dezano, ya que el Agolada y el Rodeiro se verán las caras para empezar en el campo de Hospitalillo. Cabe señalar que ambos parten como dos de los equipos a seguir en la pelea por el ascenso. El primero, por ser un recién descendido desde Primera, y el segundo, después de haber terminado la liga en la segunda posición el año pasado.

Además de ellos también estará en este grupo el Silleda, equipo que aspira a no sufrir tanto como la pasada temporada. Comienzan la campaña en Outeiriño recibiendo al Amio. El cuarto equipo dezano en esta competición es un recién ascendido, el Lalín B, que intentará consolidarse en la categoría.

El único representante estradense este año será el Vea. El equipo de la Nogueira sufrió más de lo esperado el año pasado tras su descenso desde Primera. Este año comienzan como visitantes, en el campo del Villestro.

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Se aguarda una liga igualada, con equipos como O Pino, Montaos, Victoria o Belvís.