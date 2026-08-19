A Estrada reúne a más de 100 jugadores en el torneo Xacobeo

Estrada Pádel acoge desde este miércoles 19, la tercera prueba del V Xacobeo Pádel Tour, una competición que reunirá a más de 100 participantes en siete categorías. El torneo se prolongará hasta el sábado 29 de agosto y contará con cuadros de Oro, Plata y Bronce masculinos, Oro y Plata mixtos, Plata femenina e Iniciación.

La fase de grupos se desarrollará hasta el día 26, con octavos el 27, cuartos el 28 y semifinales durante la mañana del 29 de agosto. Las finales están previstas a partir de las 18.00 horas, con los mejores clasificados de cada cuadro.

La competición repartirá premios entre los campeones y subcampeones de las diferentes categorías, además de posibles premios en metálico El torneo concluirá el sábado 29 con las finales, la entrega de trofeos y una jornada festiva que incluirá sorteo, pinchos, churrascada y música en directo.n