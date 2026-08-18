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Fútbol

El sexto Triangular Concello da Estrada, listo para el 29 de agosto

Sporting Estrada, Estradense y Noia se medirán en una nueva edición del Triangular Concello da Estrada, que volverá a llenar de fútbol y ambiente el Manuel Regueiro

El sexto Triangular se celebrará el 29 de agosto en el Manuel Regueiro.

El sexto Triangular se celebrará el 29 de agosto en el Manuel Regueiro. / F. C.

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Fran Campos

A Estrada

El campo Manuel Regueiro será escenario el próximo sábado 29 de agosto del VI Triangular Concello da Estrada, una cita que reunirá en esta ocación al Sporting Estrada, al CD Estradense y al Noia CF en la cita veraniega antesala de la nueva temporada que arrancará al siguiente fin de semana, ya en el mes de septiembre.

La jornada arrancará a las 18.00 horas con el enfrentamiento entre el Sporting Estrada y el Noia. Una hora más tarde, a las 19.00, será el turno del CD Estradense frente al conjunto noiés. El triangular se cerrará a las 20.00 horas con el duelo entre los dos equipos estradenses.

Cada encuentro tendrá una duración de 45 minutos y la entrada será gratuita. La organización espera que la cita sirva también para reunir a la afición en el Manuel Regueiro y generar ambiente y calentar motores antes del comienzo de la competición oficial.

Liga

El Sporting Estrada afrontará el inicio de la Liga el primer fin de semana de septiembre, con un desplazamiento a Pontevedra para medirse al Marcón. El club todavía está pendiente de conocer el día y la hora definitivos del encuentro, aunque está previsto para esa primera jornada de competición liguera.

Noticias relacionadas y más

El triangular del 29 de agosto se presenta así como la última gran prueba de preparación antes del estreno liguero, además de una oportunidad para que los tres conjuntos comprueben su estado de forma ante rivales de nivel.

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