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Fútbol Sala / Preferente

El Inversia A Estrada da comienzo a la pretemporada

Los de Diego Castro mantienen el bloque del ascenso a Preferente con cuatro refuerzos

El equipo estradense, en su primera jornada de entrenamientos. | FIRMA DE FOTO

El equipo estradense, en su primera jornada de entrenamientos. | FIRMA DE FOTO

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Redacción

A Estrada

El Inversia Seguros A Estrada Futsal ya ha puesto en marcha la maquinaria para afrontar su regreso a Preferente Futgal. El conjunto estradense inició la pretemporada en el pabellón Coto Ferreiro con la continuidad como principal bandera de un proyecto que volverá a estar dirigido desde el banquillo por Diego Castro.

El técnico mantiene el bloque que protagonizó el brillante ascenso de la pasada campaña pero también incorpora cuatro caras nuevas.. Uno de ellos es el canterano Adrián Cao, un viejo conocido que regresa a A Estrada. Tras varias temporadas en el Leis y en Italia, vuelve al Coto Ferreiro para ser un jugador importante e intentar ser profeta en su tierra. A él hay que sumar a los hermanos Álex y Sergio París, procedentes del Compos Sala, además de Denis Maneiro, el último en llegar. Formado en las categorías inferiores del Santiago Futsal, viene de jugar en la Tercera División de Alicante, siendo uno de los destacados del equipo.La gran noticia, no obstante, es el regreso del capitán Kinso después de un año sin jugar por culpa de la lesión del ligamento cruzado.

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En este primer día de entrenamientos el equipo estradense contaba con varias ausencias, ya que hay jugadores que se irán sumando a los entrenamientos según avance la pretemporada. Cuentan además con dos amistosos en su calendario, uno contra el Alto do Vento y otro contra el Sport Sala.

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