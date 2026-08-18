La España de Iziar Barcala comienza su andadura en el Europeo

La selección española, con la jugadora del Club Bádminton A Estrada Iziar Barcala entre los diez convocados, ya conoce el camino que deberá recorrer en la competición por equipos de los Campeonatos de Europa Junior, que se disputan desde hoy al 22 de agosto en Tatabánya (Hungría). El combinado nacional ha quedado encuadrado en el Grupo D2, donde se medirá a Suiza, Hungría e Islandia, tres selecciones a las que afrontará con el máximo respeto en una fase de grupos que se presenta muy exigente.

Una vez concluya la competición por equipos, del 22 al 27 de agosto se disputará la competición individual de los Campeonatos de Europa Junior, en las que los volantistas competirán por las medallas en las cinco modalidades habituales del bádminton: individual masculino, individual femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto.