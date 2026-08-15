El Lalín vence al Puebla por 3-0, con Padín y Eloy como goleadores

El CD Lalín continúa cosechando buenos resultados tras imponerse al Puebla en el estadio Manuel Anxo Cortizo, en un encuentro en el que el conjunto lalinense ofreció un gran nivel ante su afición. Los goles de la victoria fueron obra de Hugo Padín, que abrió el marcador, y Eloy, autor de los otros dos tantos que permitieron al equipo local sentenciar el partido con un contundente 3-0.

A la buena noticia deportiva se suma el respaldo económico que recibirá de la Diputación de Pontevedra al fútbol provincial. Destinará 60.000 euros a 13 clubes deportivos de Preferente, con ayudas entre los 3.000 y los 6.000 euros.