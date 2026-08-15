El Basketdeza arranca con siete categorías

El Club Basketdeza de Lalín ya trabaja en la planificación de la temporada 2026/27 y, además de organizar los horarios de entrenamiento, se encuentra inmerso en la búsqueda de entrenadores y ayudantes para completar los cuerpos técnicos de todas sus categorías.

El objetivo de la entidad es que cada equipo cuente con un entrenador principal y un ayudante, creando estructuras técnicas estables que permitan ofrecer a los jugadores y jugadoras una atención deportiva y humana de calidad durante toda la temporada.

El club ya dispone de entrenadores al frente de sus diferentes equipos, pero pretende reforzar y completar los respectivos cuerpos técnicos para afrontar con las máximas garantías una campaña que comenzará el 1 de septiembre de 2026 y se prolongará hasta el 4 de junio de 2027, siguiendo el calendario escolar.

Desde la dirección deportiva del Basketdeza consideran que el crecimiento del club debe ir acompañado de una estructura técnica sólida. La intención es que los entrenadores no se limiten a dirigir entrenamientos y partidos, sino que participen activamente en la formación integral de los jugadores y jugadoras.

“Queremos que cada equipo tenga un entrenador principal y un ayudante. Para nosotros no se trata solamente de cubrir un puesto, sino de construir equipos de trabajo, compartir una metodología y conseguir que nuestros jugadores y jugadoras tengan la mejor experiencia posible dentro del club”, explica Ramón Barcala, director técnico del Basketdeza.

Barcala destaca que la búsqueda está abierta a personas con diferentes perfiles y niveles de experiencia. “Estamos interesados en encontrar entrenadores y ayudantes que tengan ganas de enseñar, aprender y formar parte de un proyecto colectivo. La experiencia es importante, pero también lo son las ganas, el compromiso y la capacidad para trabajar en equipo”, señala.

Siete categorías

La estructura deportiva del Basketdeza abarca siete categorías, desde Babybásquet hasta Sénior, adaptadas a las diferentes edades: Babybásquet (nacidos en 2019-2021), Preminibásquet (2017-2018), Minibásquet (2015-2016), Infantís (2013-2014), Cadete (2011-2012), Júnior (2009-2010) y Sénior (2008 y anteriores).

La planificación de la próxima temporada contempla entrenamientos de lunes a viernes, distribuidos en diferentes franjas horarias. Con esta estructura, el club pretende seguir consolidando una cantera en la que la formación sea uno de sus principales pilares.

“Nuestro objetivo es crecer como club, pero queremos hacerlo bien. Para nosotros el baloncesto es una herramienta para aprender, mejorar, hacer amigos, formar equipo y disfrutar de la competición”, apunta Antonio Lamas, presidente del Club Basketdeza.

Lamas considera que completar los cuerpos técnicos constituye una pieza esencial del proyecto: “Necesitamos personas que quieran implicarse con el club y con nuestros niños y niñas. Queremos que quien llegue a Basketdeza encuentre un proyecto serio, con ilusión y con ganas de seguir creciendo”.

Puertas abiertas

Coincidiendo con el inicio de la actividad, el Basketdeza celebrará una Semana de Portas Abertas del 1 al 8 de septiembre de 2026, una iniciativa dirigida a niños y niñas interesados en acercarse al club, conocer su actividad y probar el baloncesto.

La entidad anima también a todas las personas interesadas en incorporarse al staff técnico a ponerse en contacto con el club, tanto si cuentan con experiencia previa como si desean comenzar su trayectoria como ayudantes.

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Con esta iniciativa, el Basketdeza busca incorporar entrenadores y ayudantes con ganas de formar parte de un proyecto deportivo y educativo que aspira a seguir creciendo y consolidándose en Lalín.