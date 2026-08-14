El Estradense tira de cantera

Desde la llegada al banquillo del Estradense de Manuti hace dos temporadas es normal ver a jugadores del equipo juvenil formar parte de los entrenamientos del primer equipo. El excapitán del equipo rojillo ha defendido siempre la importancia de que los mejores jugadores de la cantera formen parte de la rutina de entrenamientos del equipo de Tercera, algo que ayuda a su adaptación y también les muestra su forma de trabajar.

Esa premisa cobra especial relevancia en pretemporada. Este verano, siete jugadores del equipo juvenil están trabajando a las órdenes de Manuti. Se trata de los porteros Álex Otero y Fandiño y los jugadores de campo Koke, Vivian, Rey, Mario Camba y Rosende. «Están haciendo la pretemporada con nosotros. Es un salto grande para ellos pero queremos que se vayan acoplando y estén dentro de nuestra dinámica de trabajo», manifestó el entrenador del Estradense, quien recordó el camino realizado por Marcos hacia el primer equipo. El centrocampist estuvo los últimos años compaginando el equipo juvenil con los entrenamientos del primer equipo. Tras acabar su etapa como juvenil ya cuenta con ficha en Tercera. «Es una experiencia para ellos y también un premio. Tuvieron además minutos contra equipos como el Pontevedra o el Coruxo. Creo que es algo bonito para ellos», aseguró Manuti.

Esta apuesta por intentar meter a jugadores de la cantera en la dinámica del primer equipo encaja con el rejuvenecimiento de la plantilla, con un mercado en el que se apostó por fichar a jugadores muy jóvenes.

Victoria ante el Coruxo

Los rojillos jugaron en la noche del pasado miércoles un partido amistoso en el que vencieron por 2-0 al Coruxo. «Hicimos un buen partido y creo que fue un resultado justo. Estuvimos mejor que ellos hasta el minuto 65, cuando empezaron los cambios. Ahí ellos tuvieron sus ocasiones, aunque Brea estuvo muy bien para dejar la portería a cero», resumió Manuti.

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El técnico se mostró contento por la buena imagen dada ante un rival de categoría superior después de la derrota por 0-5 encajada ante el Pontevedra. Manuti considera que fue un resultado abultado que creció en los minutos finales con tres goles a balón parado. Esa dejadez en el tramo final no gustó y así se lo transmitió a los jugadores. «Somos un buen equipo y tenemos que demostrarlo. Esta vez creo que sí estuvimos a un nivel muy alto».