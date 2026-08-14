Balonmano / Nacional
El Disiclín Lalín queda eliminado de la Copa a manos del Novás (22-27)
Pachi: «Fue un partido igualado ante un rival hecho para otras cosas. Estuvimos bien y compitiendo hasta el final, que era el objetivo»
El Disiclín Balonmán Lalín disputó el primer partido de pretemporada y fue un duro choque de Copa Galicia contra el Novás. Con solo semana y media de trabajo y con un equipo muy joven y todavía por acoplar los rojinegros sabían que sería complicado sorprender a un rival llamado a pelear por el ascenso. El Novás cumplió con lo esperado, con un triunfo por 22-27. A pesar de ese resultado, Pachi, que se estrenaba como entrenador del primer equipo, se mostró contento con el papel realizado por sus pupilos.
«Fue un partido igualado ante un rival hecho para otras cosas. Estuvimos bien y compitiendo hasta el final, que era nuestro objetivo desde el comienzo», afirmó el entrenador lalinense, destacando la buena actitud de sus jugadores. «Es un partido que nos sirvió como preparación y probamos algunas cosas, aunque tampoco podemos sacar grandes conclusiones de él. Sé que la gente estaba contenta por la imagen que dimos pero todavía nos queda mucho trabajo», añadió.
Pachi tiró en este partido del equipo juvenil, llevando a cinco jugadores: Kike, Marco, Manu, Martín y Luis Martínez, algunos de los cuales debutaban con el primer equipo. Aprovechó también el partido para repartir minutos entre sus jugadores. Por el equipo rojinegro destacaron los siete tantos de Carmelo Couso y los seis de Ramón Gil.
Próximos compromisos
El siguiente compromiso del Disiclín Lalín será la próxima semana, el miércoles, cuando se desplazan a Ribadavia. Los días 28 y 29 tendrán un doble compromiso. El primer día se enfrentan al Cañiza y el segundo al Culleredo.
La liga regular tiene fijado su inicio oficial para el sábado 19 de septiembre. En esa primera jornada el equipo de Pachi se estrenará en el pabellón Lalín Arena, donde recibirán al Poio Artai. El objetivo de los rojinegros esta temporada será alejarse de los puestos de descenso.
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