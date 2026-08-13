Sporting Estrada y Lamela arrancan el 6 de septiembre

Sporting Estrada y Lamela comenzarán la temporada en Primera Autonómica el 6 de septiembre. Los dos equipos de las comarcas en esta categoría no estarán este año en el mismo grupo, ya que la federación ha decidido reubicar al Lamela en el grupo ourensano y no en el pontevedrés donde jugó el Agolada la temporada pasada. Esto supone un duro golpe para el recién ascendido, que tendrá por delante largos desplazamientos por la provincia vecina.

El Lamela jugará contra equipos como Maceda, Francelos, Muíños, Maside, Nogueira de Ramuín , La Purísma o Atlético Vilariño. Se trata de rivales poco conocidos para los dezanos, entre los que buscará la permanencia en la categoría.Su primer rival será el Rayo 21 Club de Fútbol, que visitará el campo de Mularedos.

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El Lamela se queda así sin derbi intercomarcal con el Sporting Estrada. Los del Manuel Regueiro afrontan una nueva temporada en la categoría y lo hacen con Alfonso Chedas «Fon» como nuevo entrenador tras la marcha de Eduardo Muñiz «Tinto», con que el que verán las caras cuando se enfrenten al Atlético Cuntis. Aunque han perdido hombres importantes, los de Fon mantienen su columna vertebral y parten un año más con la intención de mantener la categoría con gente del pueblo. No lo tendrán fácil en un grupo siempre exigente. Comenzarán la liga visitando el campo del Maside.