El Inversia regresa con cuatro fichajes y el retorno del capitán

El Inversia Seguros A Estrada Futsal regresa el próximo lunes a los entrenamientos para preparar su retono a Preferente Futgal. Tras su brillante ascenso de la pasada temporada el club ha apostado por la continuidad de un proyecto que volverá a estar liderado por Diego Castro como entrenador. Bajo su mandato tendrá un plantel con pocos cambios. Entre las novedades destaca sin embargo el retorno a la pista de Kinso. El capitán del Inversia regresa después de un año en blanco por culpa de la rotura del ligamento cruzado anterior que lo obligó a pasar por el quirófano.

Además, el Inversia contará con cuatro caras nuevas. Una de ellas es sin embargo un viejo conocido, Cao, que regresa al Coto Ferreiro. A él se unen los hermanos Álex y Sergio París, que militaron en el Compos Sala, y Denís. Diego Castro valoró estas incorporaciones pero también el hecho de haber logrado mantener a la columna vertebral del equipo que consiguió el ascenso. «El 80% del equipo es el mismo pero además, Kiko, que ha decidido dejarlo, se incorporará al staff técnico, mientras que Adrián será el entrenador del equipo juvenil, así que no se desligan del club», explicó.No seguirán Angeliño e Iago, que no tendrá ficha por motivos laborales pero seguirá entrenando con el equipo cuando pueda.

Diego Castro explicó que tienen por delante un mes para prepararse, en el que irán sumando efectivos con el paso de los días. Además, cuentan con dos amistosos en su calendario, uno contra el Alto do Vento y otro contra el Sport Sala. «Son partidos exigentes que nos van a servir para ver cómo estamos», argumentó el técnico, que aguarda una categoría dura. «Así como el año pasado creo que dio un bajón, creo la Preferente de este año va ser realmente muy dura».

Noticias relacionadas

A pesar de esa previsión, el entrenador del Inversia A Estrada mantiene la misma filosofía de la temporada pasada a la hora de hablar de su objetivo. «Aquí todos comenzamos sin puntos, así que nuestro objetivo debe ser sumarlos todos y ganar la liga», sentenció Diego Castro.