Salvamento
Ángela Trigo y Paula Pena representarán a Galicia en el Nacional
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Redacción
A Estrada
El Club Natación y Salvamento A Estrada continúa recibiendo buenas noticias. Sus deportistas de categoría cadete Ángela Trigo y Paula Pena han sido seleccionadas para representar a Galicia en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre.
Además, Paula Pena Mantilla, en categoría cadete, ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) para participar en una concentración de playa que tendrá lugar en la playa de Laredo, en Cantabria, del 11 al 13 de septiembre.
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