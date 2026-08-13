Ángela Trigo y Paula Pena representarán a Galicia en el Nacional

El Club Natación y Salvamento A Estrada continúa recibiendo buenas noticias. Sus deportistas de categoría cadete Ángela Trigo y Paula Pena han sido seleccionadas para representar a Galicia en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre.

Además, Paula Pena Mantilla, en categoría cadete, ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) para participar en una concentración de playa que tendrá lugar en la playa de Laredo, en Cantabria, del 11 al 13 de septiembre.