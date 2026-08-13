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Salvamento

Ángela Trigo y Paula Pena representarán a Galicia en el Nacional

Paula Pena. |

Paula Pena. | / Cedida

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Redacción

A Estrada

El Club Natación y Salvamento A Estrada continúa recibiendo buenas noticias. Sus deportistas de categoría cadete Ángela Trigo y Paula Pena han sido seleccionadas para representar a Galicia en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre.

Además, Paula Pena Mantilla, en categoría cadete, ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) para participar en una concentración de playa que tendrá lugar en la playa de Laredo, en Cantabria, del 11 al 13 de septiembre.

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