Tamara Seijas sube al podio en la Vuelta a Castilla La Mancha

La ciclista lalinense Tamara García acabó tercera en la Vuelta a Castilla La Mancha. La corredora del Club Ciclista Farto firmó una gran actuación en una doble etapa en la que fue tercera en la primera y cuarta en la segunda, una regularidad que le permitió colarse entre las mejores y regalar a su equipo un gran resultado. «El objetivo cuando vas a una carrera así es hacerlo lo mejor posible, con los pies en la tierra pero con ambición. Los objetivos no se consiguen si no lo intentas», manifestó la dezana tras una carrera en la que no escatimó elogios para sus compañeras. «Estoy muy contenta con el staff y las compañeras. Parece que soy yo la que gana pero detrás hay mucho trabajo de todas».

Tamara Seijas encaraba la ronda manchega como la líder su equipo, el Farto, debido a que las características de la carrera se ajustaban a sus condiciones. Su principal objetivo estaba en la primera etapa. La ronda arrancó el viernes en Sigüenza, con 77 kilómetros hasta Cifuentes. Una jornada corta, pero suficientemente exigente para comenzar a marcar diferencias. La victoria correspondió a la joven Bianca Olympia Norrid-Mortensen. «Mi idea era intentar ganar porque la etapa tenía un final de mi estilo. Estuve cerca pero un error en una curva me hizo caer a la tercera posición», lamentó la ciclista lalinense.

El sábado, entre Sacedón y Beteta, esperaba una dura etapa de 111 kilómetros con cinco altos puntuables. El terreno no daba tregua y desde los primeros compases la gran favorita y finalmente ganadora, Maite Urteaga dejó claro que no estaba dispuesta a ceder el control de la carrera. La guipuzcoana se lanzó a por los puntos de montaña necesarios para asegurar el maillot azul, mientras el pelotón afrontaba las sucesivas ascensiones.

La carrera se rompió definitivamente a unos 60 kilómetros de meta. Ingrid Ruiz, Yanina Kuskova, Maier Berastegui, Lur Zufiria, Marta Beti y Natalia Vásquez formaron una fuga que llegó a superar los dos minutos y que puso en peligro el liderato. En ese momento, al Farto le tocó trabajar en bloque para reducir esas diferencias. «Sabíamos que era un día para sufrir y aguantar pero nos equivocamos dejando ir esa fuga. Pensamos que no iba a llegar a ningún lado y al final estuvimos tirando gran parte de la etapa», explica Tamara Seijas.

En el tramo decisivo, apareció la figura de Urteaga, que se marchó tras el ya cansado grupo de escapadas. Las superó a todas salvo a Natalia Vásquez, que ganó la etapa. La lalinense por su parte supo sufrir y aguantar como buscaba de inicio en esta parte final para terminar siendo cuarta en la jornada. Este tercer y cuarto puesto le permitieron subir al podio, un gran premio para una gran vuelta.

Noticias relacionadas

La ciclista del Farto afronta ahora sus últimos compromisos de la temporada. Primero le toca la Volta a Galicia en BTT, con Lalín como sede. Para terminar, se desplazará a Italia, en concreto a la zona de Nápoles, donde disputará el Giro Mediterráneo en Rosa.