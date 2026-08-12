El Disiclín Lalín se estrena con un duro partido ante Novás

El pabellón Lalín Arena acoge hoy a partir de las 21.30 horas el estreno del Disiclín Balonmán Lalín en competición. Los rojinegros reciben al Novás en la primera ronda de la Copa Galicia, en un duro y tempranero partido que servirá para ir adquiriendo ritmo de competición.

Este duelo copero será también el estreno de Pachi como entrenador del primer equipo. El técnico ha apostado por una pretemporada con muchos amistosos, algo que aguarda que sirva para ir acoplando a su joven plantel. «Para la semana jugamos el miércoles contra el Ribadavia y a partir de ahí tenemos dos partidos cada semana. La idea es jugar lo máximo posible y probar cosas», argumentó el entrenador dezano. «Eso ayudará a que los jugadores se acostumbren a nuestros juego y a lo que se les pide. Además, también me servira a mí, que me estreno en esta categoría. Es algo que fue surgiendo pero que creo que nos va a venir bien a todos».

El primero de esos compromisos será sin embargo contra un rival que el propio Pachi califica como «superior» a pesar de compartir categoría. «Somos equipos hechos para cosas diferentes. Cada uno tiene su objetivo. Es un partido que nos llega muy pronto, porque solo llevamos semana y media de trabajo pero que nos servirá como preparación y también para valorar lo que nos espera».

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El entrenador del Disiclín ni siquiera podrá contar con todos sus efectivos para este primer compromiso, ya que algunos jugadores todavía no se han incorporado a los entrenamientos por compromisos personales.