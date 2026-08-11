«Preferimos apostar por jugadores jóvenes, con hambre e ilusión»

El Estradense viene de firmar un mercado atípico, con una clara apuesta por la juventud. Lo analizamos con un hombre que afronta la que aguarda sea su última temporada en la presidencia.

Este club cambió mucho desde que en 2017 dio el paso de convertirte en presidente hasta ahora.

Sí, es cierto. Cuando cogí la presidencia tenía claro que el gran objetivo era subir al equipo a Tercera. Lo que no contábamos era que el Estradense apareciese en unos años como un candidato al título de Tercera. Vivimos dos años seguidos de play off y en todas las ligas llegamos a las jornadas finales salvados, que siempre fue el principal objetivo . En ese sentido creo que incluso estamos por encima de lo que pretendíamos. La idea era hacer un equipo para subir a Tercera y aguantar ahí, y ahora ves que salimos siempre con otros objetivos. La gente ya nos coloca como uno de los equipos favoritos. Tanto en eso como en el aspecto social, creo que se creció muchísimo. A nivel de afición y de ingresos publicitarios dimos un salto importante.

De todos esos cambios, ¿de qué se siente más orgulloso?

Sobre todo, de la afición. De ver que cada vez viene más gente al campo y, especialmente, del tema de los niños. Creo que, para mí, la mayor satisfacción ha sido eso. Es muy bonito ir a un colegio y ver a los niños con camisetas del Estradense. El año pasado se vendieron más de mil camisetas y eso, para mí, es el orgullo más grande. Ver que la gente, y especialmente los niños, se involucran; o que alguno venga y te diga «tú eres el presidente del Estradense». A final, no hay que olvidar que los niños acaban tirando de los padres al campo.

A nivel deportivo parece que está claro, pero cree que el Estradense está viviendo el mejor momento su historia.

Yo creo que sí. Llevamos nueve años con un ascenso y tres play off, dos de ellos consecutivos, y eso no es fácil. A nivel deportivo, sí que es cierto que, para mí, es el mejor momento del Estradense. Después, también es un orgullo como presidente ver que la gente viene con ilusión. Ves que cada año apostamos por gente joven, de la cual estoy muy contento. Los chavales, el director deportivo y los representantes apuestan por este proyecto y quieren que la gente venga para aquí. Hay otros equipos en los que los jóvenes van de relleno, mientras que aquí se apuesta por ellos. Corres el riesgo de que un jugador que traes tenga una buena temporada y te lo lleven, pero hasta ahora siempre nos dio buen resultado y seguimos apostando por lo mismo.

Habría quien esperase algún fichaje más de renombre o consolidado. Al final, se apostó por jugadores muy jóvenes. ¿Eso vino provocado por el mercado o ya era la idea?

Un poco por el mercado. Está claro que nosotros vimos desde el principio que no íbamos a entrar en pujas. La gente que se marchó tuvo mejores ofertas y nosotros tampoco quisimos meternos en eso. Ahora tampoco nos quisimos meter en fichajes de jugadores de nombre que tuvieran ofertas y que supusieran un desembolso importante. Cada vez que veíamos el dinero que pedían, los descartábamos. Tenemos que mirar que la gente que venga lo haga con ganas y con ilusión. A lo mejor hubo momentos en los que pensamos por ejemplo en traer un mediocentro de renombre, pero al final tomamos otro camino. Trajimos dos mediocentros que me parecen buenísimos, tanto Carreira como Mario Prado. Económicamente, esos dos jugadores casi te pueden costar lo mismo que apostar por un jugador de más nombre. Sinceramente, coincidimos todos en que era mejor apostar por dos chicos jóvenes, con hambre y con ganas de triunfar.

Hay quien ya sitúa al Estradense como candidato no solo al play off, sino incluso a pelear por la primera posición. ¿Cuál cree que debe ser el objetivo del equipo para esta temporada?

En la primera charla que tuve con los jugadores les dije que el objetivo del Estradense es pensar en sacar los tres puntos contra la Sarriana. Al acabar el partido contra la Sarriana toca pensar en el siguiente, nada más. Después, los resultados nos irán poniendo donde nos tengan que poner. Por parte del club no se van a poner exigencias de dónde tenemos que acabar. No queremos meter esa presión. El año pasado lo pasamos mal para meternos y al final lo conseguimos. Hay que estar tranquilos y mentalizados en lo más importante, que es el partido siguiente. Todos sabemos que tenemos un comienzo de Liga muy complicado y hay que pensar en ir partido a partido.

Lo que no cambia son los entrenadores. Parece que fue un acierto aquella decisión que en su día sonaba arriesgada.

Sí. La verdad es que fue un poco arriesgada porque eran entrenadores sin experiencia, pero nos ha ido bien. Nunca se pensó en un cambio, incluso en momentos complicados. Cuando no salieron los resultados la temporada pasada Manuti habló conmigo y me preguntó si creía que era mejor que lo dejase. No tuve dudas en ese momento ni ahora. Nunca se pensó en otra opción que no fueran ellos. Y no solo ellos. Lo bueno que tenemos es que también sigue el mismo entrenador de porteros y el mismo preparador físico. Raquel, que no podemos olvidarnos de ella, está haciendo un trabajo muy bueno como fisioterapeuta. Creo que es otra cosa que los jugadores notan. Y no solo eso. Poco a poco logramos que el club fuese mucho más profesional. Se invirtió dinero en cosas que, cuando la gente viene aquí, se sorprende.

Quizás la única espinita es el tema de la cantera.

El cambio de juveniles a Tercera no es nada fácil. Siempre pongo el ejemplo de Raúl. Es un chico que venía de ser campeón de España con el Depor, y el primer año que viene a A Estrada juega más en el equipo B, en Segunda Regional, que con el Estradense. Ahora imagínate con un equipo juvenil en Primera. El club trata de dárselo todo. Ahora mismo hay cuatro jugadores haciendo la pretemporada con el primer equipo. Se cuenta con ellos y, si se les da la oportunidad pero no es fácil. Tener un Estradense en la parte alta con todos jugadores de A Estrada no es compatible.

Será su décimo año en la presidencia. ¿El último?

Noticias relacionadas

Estoy muy orgulloso de lo que se hizo y, sobre todo, de la directiva, porque conseguimos formar un grupo impresionante, pero ya hay que ponerle un fin a esto, porque si no esto no para.