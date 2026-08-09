Fútbol/Amistoso
El Pontevedra espera a la segunda parte para golear al Estradense
Tras un igualado primer asalto sin goles, Vido abrió la cuenta para los granates en el minuto 60 | Después llegarían otros cuatro tantos más para el 0-5 final
Las buenas relaciones entre el Estradense y el Pontevedra permitieron que el equipo de la capital del Lérez visitase el Novo Municipal un verano más para protagonizar el partido de presentación del equipo rojillo ante su afición. Si el año pasado los de granate ganaron por 0-2 en esta ocasión el choque acabó con un claro 0-5 a su favor, un resultado un poco abultado para lo visto sobre el terreno de juego.
A pesar del marcador final, el encuentro estuvo igualado en el primer asalto, con el Estradense aguantando bien a su rival. Al descanso el marcador reflejaba un empate sin goles, momento en el que el Pontevedra decidió mover el banquillo. Se fueron André, Andrés, Gabri, Oute, Isma, Fer y Conde, dando entrada a Mba, Vido, Gil, Álvaro, Alba, Yelko y Galindo. Esos cambios fueron claves, con los tres primeros anotando los cinco tantos de la victoria.
El primero de ellos fue obra de Vido, en el minuto 60. Quince minutos después Vido volvió a encontrar la red de la portería local, un tanto que dejaba el encuentro visto para sentencia. Ya en los diez minutos finales y con el Estradense desdibujado por los cambios llegarían los tres tantos que cerraron la goleada a favor del Pontevedra. El primero fue obra de Domingo Mba y los dos últimos de Alberto Gil.
El encuentro dejó clara la superioridad del Pontevedra ante un Estradense que sufrió para intentar imponer su juego habitual.
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