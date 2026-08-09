Salvamento
Paula Pena y Ángela Trigo, entre las mejores de España
REdacción
Tras los primeros Campeonatos de España de Playa, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha procedido a actualizar su listado de Seguimiento de Tecnificación de Playa. Entre los mejores de España figuran dos deportivas del Club Natación y Salvamento A Estrada. Se trata de las cadetes Paula Pena y Ángela Trigo.
Ambas vienen de firmar una gran actuación en el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo de Playa, celebrado en la localidad cántabra de Laredo, contribuyendo a que el CNS A Estrada se proclamase subcampeón de España de playa en la categoría cadete femenina, un resultado histórico para la entidad.
Este resultado y la presencia de ambas en el listado de tecnificación nacional confirman una vez más el potencial de una gran generación del CNS, que ya pelea a nivel nacional.
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